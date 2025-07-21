В Белом доме высказались об усилиях Трампа над завершением конфликта на Украине

Белый дом: Трамп продолжает работать над завершением конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп продолжает вести активную деятельность по завершению конфликта на Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, передает Fox News.

«Он продолжает активно работать над прекращением войны между Россией и Украиной», — заявила она.

14 июля Трамп пообещал отправить на Украину новое оружие и технику, в том числе зенитные ракетные комплексы Patriot. При этом американский лидер не стал раскрывать, сколько именно единиц техники Вашингтон собирается передать Киеву, и предупредил, что возместить стоимость машин должен будет Европейский союз.

В последнее время Трамп ужесточил риторику в адрес России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле достаточно спокойно относятся к этому. Он подчеркнул, что американский лидер в целом всегда использует в своих речах жесткую стилистику.

Ранее посол РФ заявил, что Зеленский образумился после «взбучки» от Трампа, но ненадолго.