Депутат Затулин заявил об осознании в России истинного облика Баку

Затулин: в России осознали, что Баку не тот, за кого выдавал себя

Обострение отношений между Россией и Азербайджаном привело к осознанию, что Баку не тот, за кого себя выдавал. Об этом «Ленте.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

Парламентарий отметил, что последствия эскалации могут быть разными. Но, подчеркнул он, главное последствие, которое давно должно было наступить, — это осознание в России, что Азербайджан не тот, за кого себя выдает. По словам Затулина, в течение долгого периода россиянам «пудрили мозги» разговорами о стратегическом партнерстве и союзничестве между Баку и Москвой.

Сейчас же у Азербайджана исчезла необходимость изображать из себя лучшего друга России. В Баку посчитали, что РФ слишком вовлечена в события на Украине, в конфронтацию с Западом, чтобы серьезно реагировать на действия азербайджанских властей, которые идут вразрез национальным интересам России.

Затулин отметил, что Азербайджан, пользуясь поддержкой Турции, намеренно обостряет ситуацию в Закавказье, нарушая все предыдущие договоренности с Россией и Арменией. При этом, подчеркнул депутат, не следует забывать, что Турция является государством-членом Североатлантического договора.

21 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва надеется на улучшение отношений с Баку, несмотря на непростой период, который наблюдается в них сегодня.

Ранее в России объяснили, почему Азербайджан не сможет отказаться от отношений с РФ в ближайшие сто лет.