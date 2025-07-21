В Кремле выразили надежду, что российско-азербайджанские отношения наладятся

Песков: в Москве рассчитывают на улучшение отношений с Баку

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва надеется на улучшение отношений с Баку, несмотря на непростой период, который наблюдается в них сегодня. Его слова передает «Интерфакс».

По словам Пескова, у Москвы и Баку есть прочная основа для развития отношений.

«Есть совпадение интересов двух стран, есть взаимовыгодное сотрудничество, основанное на взаимном уважении, но иногда случается, что в отношениях двух стран происходят сложные периоды. Сейчас один из таких периодов. Мы надеемся, что этот период пройдет», — поделился Песков.

Он добавил, что Москве важно, чтобы в Азербайджане уважали русских. Также в России проживает большая азербайджанская диаспора.

Песков подчеркнул, что в России азербайджанцы пользуются большим уважением, по закону преследуют только тех, кто его нарушает.

До этого Песков говорил, что российская сторона ждет итогов следственных действий, которые идут по делу о крушении самолета AZAL.

Так он прокомментировал слова президента Азербайджана Ильхама Алиева, который заявил, что Баку готовит документы для подачи в международные судебные инстанции против России из-за падения самолета AZAL в Актау.

Ранее Алиев впервые публично занял сторону Украины.