На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Германии расследуют попытки активистов сорвать интервью с главой партии АдГ

ARD: в Берлине начали расследование из-за попытки сорвать интервью с Вайдель
true
true
true
close
Carsten Koall/Global Look Press

Полиция в Берлине начала расследование из-за попытки активистов сорвать интервью с сопредседателем праворадикальной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алисой Вайдель. Об этом сообщает ARD.

В публикации отмечается, что интервью, которое Вайдель давала в прямом эфире вечером 20 июля на площадке у реки Шпрее, чуть не сорвалось из-за активистов, собравшихся на противоположном берегу. Они включили громкоговорители с музыкой и скандировали речевки.

Берлинская полиция возбудила два административных дела. Они были направлены против 64-летней женщины и 39-летнего мужчины. В качестве основания для возбуждения дела указывается то, что акция была не согласована в установленном порядке.

В июне рейтинг партии «Альтернатива для Германии» снизился на два процентных пункта до 22,5%, что является худшим показателем для партии с конца марта текущего года.

До этого социологический опрос, проведенный институтом INSA, показал, что более половины населения ФРГ (53%) поддерживают идею запрета партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).

Ранее в Берлине тысячи человек вышли на демонстрацию за запрет АдГ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами