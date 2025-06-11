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Рейтинг «Альтернативы для Германии» опустился до самого низкого значения с марта

Bild: рейтинг Альтернативы для Германии упал до рекордных с марта 22,5%
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Michael Probst/AP

Рейтинг правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) снизился на два процентных пункта до 22,5%, что является худшим показателем для партии с конца марта текущего года. Об этом свидетельствует опрос, который был проведен институтом Insa для таблоида Bild.

В сравнении с прошлой неделей партия потеряла два процентных пункта. При этом блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) канцлера Фридриха Мерца улучшил показатели на один пункт, набрав в опросе на этой неделе 27,5%. Разрыв между самыми популярными партиями страны увеличился до пяти процентных пунктов в пользу ХДС/ХСС.

«Партии вновь приближаются к своим результатам на федеральных выборах. ХДС/ХСС увеличивает свое преимущество», — сказал глава института INSA Херманн Бинкерт.

Опрос проводился в режиме онлайн с 6 по 10 июня, в нем приняли участие 2004 человека. Статистическая погрешность не должна превышать 2,5 процентных пункта.

До этого социологический опрос, проведенный институтом INSA, показал, что более половины населения ФРГ (53%) поддерживают идею запрета партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).

Ранее генсек правящей в Германии партии выступил против запрета АдГ.

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