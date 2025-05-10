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Большинство опрошенных немцев поддержали идею запрета партии АдГ

INSA: 53% немцев выступили за запрет партии «Альтернатива для Германии»
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Michael Probst/AP

Социологический опрос, проведенный институтом INSA, показал, что более половины населения ФРГ (53%) поддерживают идею запрета партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Респонденты высказались за подачу соответствующего запроса в Федеральный конституционный суд, сообщает газета Tagesspiegel.

Против запрета АдГ выступили 38% опрошенных. Отмечается, что среди сторонников запрета партии 14% являются избирателями самой АдГ. Наиболее активную поддержку запрету выразили избиратели «Зеленых» (85%) и социал-демократов (79%).

Тем временем премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль подчеркнул необходимость тщательного изучения 1100-страничного доклада Федерального ведомства по охране конституции федеральными землями, Бундестагом и правительством ФРГ. По его мнению, процедура запрета АдГ должна быть запущена только при условии высокой вероятности успеха.

2 мая контрразведка ФРГ признала АдГ правоэкстремистской. В ведомстве заявили, что представители партии «несправедливо относятся к меньшинствам» — в том числе не признают мусульманских эмигрантов равноправными членами общества. Позже АдГ оспорила в суде решение контрразведки.

Ранее генсек правящей в Германии партии выступил против запрета АдГ.

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