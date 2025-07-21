Военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал планы Великобритании «вооружить» Украину за ближайшие 50 дней. По мнению эксперта, никакая западная помощь Киеву не остановит российское наступление в зоне проведения специальной военной операции.

«Перед Европой и Украиной стоит задача активного сдерживания России на фронте в течение 50 дней с начала так называемого ультиматума президента США Дональда Трампа. Брюссель и Киев надеются, что по истечении этого времени что-то изменится, а Вашингтон сделает шаг в поддержку «партии войны», — сказал Кнутов.

Он добавил, что тактика Европы могла бы сдержать российское наступление, если бы Генштаб РФ не планировал операции наперед. По его словам, Москва также может провести усиление войск на фронте.

Как сообщило издание The Telegraph, министр обороны Британии Джон Хили планирует объявить о планах усилить военную поддержку Киева.

Согласно публикации, глава оборонного ведомства призовет союзников «вновь увеличить военную поддержку Украины, чтобы попытаться усадить Владимира Путина за стол переговоров». Лондон инициирует принятие «50-дневной кампании» по поставкам вооружений.

Ранее в Британии объяснили, почему поставки Patriot Украине не имеют смысла.