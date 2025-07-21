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Британия призовет союзников усилить военную поддержку Украины

Telegraph: Лондон намерен объявить 50-дневную кампанию по вооружению Украины
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Frank Augstein/AP

Министр обороны Великобритании Джон Хили на заседании контактной группы по обороне Украины 21 июля объявит о планах усилить военную поддержку Киева. Об этом со ссылкой на источники сообщает The Telegraph.

Согласно публикации, Хели призовет союзников «вновь увеличить военную поддержку Украины, чтобы попытаться усадить Владимира Путина за стол переговоров». Лондон инициирует принятие «50-дневной кампании» по поставкам вооружений.

Предполагается, что Германия и Великобритания договорятся о закупке ракет ПВО за €170 млн от Берлина. В онлайн-совещании участвуют генсек НАТО Марк Рютте и глава Пентагона Пит Хегсет.

18 июля издание Bloomberg писало, что Великобритания изучает возможность приобретения американского оружия для Украины в рамках инициативы президента США Дональда Трампа. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намекнул, что Лондон может перейти к совместным закупкам вооружений с Берлином у США для передачи их Украине, указано в материале.

Ранее американский журналист высмеял веру европейцев в возможность нападения России на НАТО.

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