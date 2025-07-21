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Путин продлил срок службы еще одному заместителю Лаврова

Путин продлил срок службы замглавы МИД РФ Вершинину до июля 2026 года
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Максим Богодвид/РИА Новости

Президент России Владимир Путин продлил срок государственной службы дипломату Сергею Вершинину — заместителю министра иностранных дел Сергея Лаврова. Распоряжение, подписанное главой государства, опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 24 июля 2026 года <...> Вершинину Сергею Васильевичу», — говорится в документе.

24 июля Вершинину исполнится 71 год. Он занимает пост заместителя главы МИД РФ с 27 марта 2018 года. До этого дипломат возглавлял департамент Ближнего Востока и Северной Африки российского внешнеполитического ведомства.

В начале июня «Коммерсантъ» писал, что Вершинин может стать новым послом РФ в Турции, сменив на этом посту Алексея Ерхова.

2 июня Путин подписал распоряжение о продлении срока государственной службы другому заместителю главы МИД РФ — Сергею Рябкову. 8 июля ему исполнилось 65 лет. Дипломат занимает должность с 15 августа 2008 года и продолжит работать на этом месте как минимум до 8 июля следующего года.

Ранее Путин освободил Михаила Богданова от должности замглавы МИД России.

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