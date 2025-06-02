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СМИ сообщили о планах РФ сменить посла в Турции

«Ъ»: замглавы МИД Сергей Вершинин может стать новым послом РФ в Турции
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Максим Богодвид/РИА Новости

Москва планирует сменить своего посла в Анкаре. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника.

По информации издания, новым главой дипломатического представительства РФ в Турции может стать Сергей Вершинин. С марта 2018 года он занимает должность заместителя министра иностранных дел страны.

В 2005–2018 годах Вершинин был директором департамента Ближнего Востока и Северной Африки российского внешнеполитического ведомства. Кроме того, в 2011 году его назначили специальным представителем главы МИД РФ по ближневосточному урегулированию. Занимая этот пост, дипломат представлял Москву на переговорах «ближневосточного квартета» (РФ, США, ООН и Европейский союз).

С 2013 года он активно занимался урегулированием ситуации в Сирии и участвовал в различных международных мероприятиях, посвященных этой проблеме. В январе 2017 года Вершинин возглавил российскую делегацию на переговорах в астанинском формате (РФ, Сирия, Иран, Турция, Ирак, Ливан, Иордания и ООН).

Если дипломата назначат послом Москвы в Анкаре, он сменит на этом посту Алексея Ерхова. Последний занимает соответствующую должность с 2017 года.

Ранее Путин назначил нового посла страны в Черногории.

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