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Норвежский политолог считает, что НАТО нужно договориться с РФ, пока условия не стали хуже

Политолог Дизен: НАТО должно сегодня пойти на сделку с Россией
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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

НАТО нужно заключить соглашение с Россией, в будущем условия будут намного хуже. Такое мнение высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии, политолог Гленн Дизен в соцсети Х.

«Россия наносит удары по Украине беспилотниками, одновременно готовя около 160 000 солдат в тылу к массированному наступлению на измотанную Украину. НАТО должно заключить сделку сегодня, любая сделка в будущем будет намного хуже», — считает Дизен.

19 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Рустем Умеров предложил России провести переговоры на следующей неделе.

Зеленский отметил, что договоренности о прекращении огня нужно будет закрепить встречей на уровне лидеров двух стран, чтобы реально обеспечить продолжительный мир. Он подчеркнул, что Украина готова к такой встрече.

В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге сообщил, что с российской стороны нет никаких изменений в переговорной группе.

Ранее политолог объяснил, повлияют ли кадровые перестановки в Киеве на ход переговоров.

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