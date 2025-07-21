Зеленский рассказал о «сотнях соглашений» с Западом по оружию для Украины

Зеленский: Киев заключил сотни соглашений по поставкам оружия на Украину

Украина заключила «сотни соглашений» с союзниками по поставкам вооружения в распоряжение ВСУ. Об этом говорится в Telegram-канале украинского лидера Владимира Зеленского.

«Уже есть сотни соглашений с партнерами по поставкам оружия, совместных производств, инвестиций. Надо поднять все такие сделки, проанализировать их и реально обеспечить выполнение», — говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что в ближайшие дни ожидает от министра иностранных дел Андрея Сибиги и главы СНБО Украины Рустема Умерова доклада по аудиту соглашений и «конкретных сроков реализации содержательных договоренностей».

21 июля британская газета The Telegraph сообщала со ссылкой на источники, что министр обороны Великобритании Джон Хили на заседании контактной группы по обороне Украины объявит о планах усилить военную поддержку Киева.

Согласно публикации, Хили призовет союзников «вновь увеличить военную поддержку Украины, чтобы попытаться усадить Владимира Путина за стол переговоров». Лондон инициирует принятие «50-дневной кампании» по поставкам вооружений.

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