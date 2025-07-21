Утверждения о возможности нападения России на страны Североатлантического альянса являются лживыми и смехотворными. Об этом в интервью немецкой газете Bild заявил известный американский журналист Такер Карлсон.

Он назвал смешной веру европейцев в возможность российского вторжения в ФРГ или Британию. Доказательств таких намерений у России, подчеркнул журналист, нет.

Карлсон сказал, что его тревожит эскалация конфликта на Украине, который может привести к ядерной войне. По его мнению, Москва уже одержала победу в конфликте, поэтому нужно с помощью переговоров минимизировать его последствия для всех сторон.

Журналист подчеркнул, что подогревающие антироссийскую риторику и страхи восточные европейцы тотально страдают паранойей.

18 июля заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что вся стратегия государств — членов НАТО направлена на подготовку к военному столкновению с Россией.

Ранее итальянский журналист указал на подготовку ЕС нападения на Россию.