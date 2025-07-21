На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Американский журналист высмеял веру европейцев в возможность нападения России на НАТО

Такер Карлсон: вера европейцев в возможность нападения России вызывает смех
true
true
true
close
Гавриил Григоров/РИА Новости

Утверждения о возможности нападения России на страны Североатлантического альянса являются лживыми и смехотворными. Об этом в интервью немецкой газете Bild заявил известный американский журналист Такер Карлсон.

Он назвал смешной веру европейцев в возможность российского вторжения в ФРГ или Британию. Доказательств таких намерений у России, подчеркнул журналист, нет.

Карлсон сказал, что его тревожит эскалация конфликта на Украине, который может привести к ядерной войне. По его мнению, Москва уже одержала победу в конфликте, поэтому нужно с помощью переговоров минимизировать его последствия для всех сторон.

Журналист подчеркнул, что подогревающие антироссийскую риторику и страхи восточные европейцы тотально страдают паранойей.

18 июля заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что вся стратегия государств — членов НАТО направлена на подготовку к военному столкновению с Россией.

Ранее итальянский журналист указал на подготовку ЕС нападения на Россию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами