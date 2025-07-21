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В России назвали предложение Киева о переговорах «тактической уловкой»

Политолог Блохин: третий раунд переговоров — это уловка Киева
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Murad Sezer/Reuters

Инициировать третий раунд переговоров с Россией Украину подтолкнула Европа. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин.

«Европа подталкивает Киев начать переговоры, но не для решения первопричины украинского конфликта, а для его заморозки. В условиях сокращения западной помощи Украине будет тяжело и придется как-то перекантоваться три с половиной года, пока Дональд Трамп у власти в США. В Европе все еще надеются, что приход нового американского лидера может поставить все на старые рельсы», — сказал политолог.

По его мнению, украинские власти пытаются только имитировать желание начать переговоры, чтобы показать свой настрой на мир и попытаться остановить продвижение российских войск на поле боя.

«Киеву необходимо время по наращиванию сил для модернизации своих и западных военно-промышленных комплексов, чтобы через несколько лет вновь начать военные действия на новых условиях, с новыми возможностями и ресурсами. Переговоры — это тактическая уловка, чтобы повторить с Россией тот трюк, который они уже проворачивали с Минскими соглашениями. Это некая попытка реализовать Минские соглашения 2.0», — заявил Блохин.

Переговоры можно вести не то что месяцами, а вообще годами, то есть встреча на текущей неделе может и ни к чему не привести, как и в прошлый раз, заключил политолог.

Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле может состояться 23 или 24 июля. Об этом со ссылкой на источники пишет газета Independent Türkçe.

По данным газеты, основное внимание будет уделено таким вопросам, как гуманитарная помощь, обмен пленными, безопасность инфраструктуры и меры по охране границ.

Ранее в Турции рассказали о «последнем шансе» для Киева на переговорах в Стамбуле.

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