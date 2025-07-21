На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог объяснил, какую роль в конфликте Азербайджана и РФ играет Турция

Политолог Живов: Анкара может втянуть Баку в противостояние с Россией
close
Depositphotos

Политолог и публицист Алексей Живов в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал новый виток эскалации конфликта между Россией и Азербайджаном, а также оценил роль Турции в данной ситуации.

По мнению эксперта, Анкара формально ведет политику «всем улыбок», но при этом готова к партнерству с Баку в случае обострения отношений с Москвой.

«Пока у власти [президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган, он ведет политику многовекторности. Он одновременно пытается быть другом всем враждующим сторонам. Ожидать, что Турция при Эрдогане станет открытым врагом России военным — бессмысленно, не станет», — сказал Живов.

Однако, по его словам, стратегическая расстановка меняется. Влиятельные силы толкают Эрдогана к более жесткой позиции. Турция может, к примеру, начать враждебные действия в Черном море, втянув в противостояние Азербайджан, считает политолог.

Как пишет «Коммерсантъ», Москва и Баку перешли на новый этап эскалации конфликта после решения азербайджанского президента Ильхама Алиева подать иск в международные судебные инстанции в связи с крушением самолета компании Azerbaijan Airlines в декабре прошлого года.

Ранее Алиев принял от украинской журналистки шевроны ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами