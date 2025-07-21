Политолог объяснил, какую роль в конфликте Азербайджана и РФ играет Турция

Политолог Живов: Анкара может втянуть Баку в противостояние с Россией

Политолог и публицист Алексей Живов в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал новый виток эскалации конфликта между Россией и Азербайджаном, а также оценил роль Турции в данной ситуации.

По мнению эксперта, Анкара формально ведет политику «всем улыбок», но при этом готова к партнерству с Баку в случае обострения отношений с Москвой.

«Пока у власти [президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган, он ведет политику многовекторности. Он одновременно пытается быть другом всем враждующим сторонам. Ожидать, что Турция при Эрдогане станет открытым врагом России военным — бессмысленно, не станет», — сказал Живов.

Однако, по его словам, стратегическая расстановка меняется. Влиятельные силы толкают Эрдогана к более жесткой позиции. Турция может, к примеру, начать враждебные действия в Черном море, втянув в противостояние Азербайджан, считает политолог.

Как пишет «Коммерсантъ», Москва и Баку перешли на новый этап эскалации конфликта после решения азербайджанского президента Ильхама Алиева подать иск в международные судебные инстанции в связи с крушением самолета компании Azerbaijan Airlines в декабре прошлого года.

Ранее Алиев принял от украинской журналистки шевроны ВСУ.