В России оценили перспективы парламентских выборов в Венгрии

Учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев оценил перспективы парламентских выборов в Венгрии, которые пройдут в 2026 году. Он отметил, что нынешний премьер-министр республики, христианский консерватор Виктор Орбан много лет борется с глобалистом, уроженцем Будапешта Джорджем Соросом, который в прошлом покупал венгерскую оппозицию, но каждый раз проигрывал. Однако на этот раз он может использовать новый метод.

«Он создал псевдоконсервативный спойлер — партию ТИСА («Уважение и свобода») Петера Мадьяра. Молодого лидера с патриотической фамилией и антикоррупционной программой. «Чуть» более прозападного и антироссийского. Вот только в случае его победы в стране очень быстро наступит полный сорос. Жалко венгров, они этого не заслужили», — сказал Малофеев.

В начале июля Орбан заявил, что Украина развернула в Венгрии активную деятельность спецслужб, чтобы повлиять на парламентские выборы в следующем году и поставить у власти выгодное Киеву правительство.

Позднее премьер Венгрии сообщил, что Будапешт может задуматься о выходе из Евросоюза, если ситуация дойдет до точки невозврата.

Ранее в Венгрии раскритиковали предлагаемый бюджет ЕС.