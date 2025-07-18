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Премьер Венгрии раскритиковал предлагаемый бюджет ЕС

Орбан: новый проект бюджета разрушит Евросоюз
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Global Look Press

Предлагаемый новый проект бюджета разрушит Европейский союз (ЕС). Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает агентство Reuters.

По его мнению, в предложенном Европейской комиссией (ЕК) проекте бюджета отсутствуют четкие стратегические основы.

«Этот бюджет разрушит Евросоюз. Я считаю, что этот бюджет не просуществует даже в следующем году, Еврокомиссии придется либо отозвать его, либо отступать шаг за шагом», — сказал Орбан.

Он также раскритиковал план ЕС по выделению средств Украине и планируемые изменения в субсидиях фермерам.

Накануне власти Германии заявили, что выступают против предложения ЕК увеличить бюджет Евросоюза.

По мнению Берлина, в настоящее время ЕС должен повысить конкурентоспособность и быть готовым к обороне, а Европе необходимо быть способной действовать на глобальном уровне. Поэтому, в условиях, когда все государства — члены Евросоюза прилагают значительные усилия по консолидации национальных бюджетов, ФРГ не может поддержать предложение Еврокомиссии.

Ранее эксперт объяснил, почему Еврокомиссия предлагает увеличить бюджет ЕС.

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