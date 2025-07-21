Зеленский объявил о назначении 16 послов Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил 16 новых послов. Об этом сам украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале после встречи с главой МИД Андреем Сибигой.

По словам Зеленского, был завершен затяжной процесс подбора кандидатов на дипломатические должности. При этом конкретные имена назначенцев и перечень стран пока он не раскрыл.

Сибига до этого заявлял о планах обновить состав украинских дипломатов в странах G7 и G20. В частности, ожидается формальное утверждение Ольги Стефанишиной, ранее занимавшей пост вице-премьера, в качестве нового посла в США.

Одновременно остается неопределенной судьба бывшего главкома ВСУ, ныне занимающего пост посла в Великобритании, Валерия Залужного. По данным украинских СМИ, он может быть отозван и вернуться на родину. Отмечается, что Залужный продолжает пользоваться широкой поддержкой в армии и в обществе, а также рассматривается как потенциальный политический оппонент действующего президента.

До этого депутат Рады Александр Дубинский заявлял, что Зеленский назначил бывшего министра обороны Рустема Умерова секретарем Совета национальной безопасности и обороны, чтобы тот верифицировал принятие Киевом условий Москвы по перемирию.

Ранее в Верховной раде Украины объяснили, почему США были против назначения Умерова послом.