Иран проведет трехстороннюю встречу с Россией и Китаем 22 июля

Иран проведет трехстороннюю встречу с Россией и Китаем по ядерной программе

Иран проведет трехстороннюю встречу с представителями России и Китая 22 июля в Тегеране, на которой будет обсуждаться иранская ядерная программа. Об этом сообщили в иранском МИД, передает РИА Новости.

«Думаю, завтра пройдет трехстороннее заседание с Россией и Китаем в Тегеране по поводу ядерной тематики », — цитирует агентство официального представителя МИД исламской республики Исмаила Багаи.

До этого представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи сообщил, что Тегеран согласен провести новый раунд переговоров по «ядерной сделке» с европейской «тройкой» в составе Германии, Франции и Великобритании 25 июля в Стамбуле.

13 июля газета The Washington Post писала, что в Белом доме считают, что Тегеран открыт для соглашения по ядерной программе даже после ударов США и Израиля, «поставивших точку в текущих переговорах».

Ранее Путин встретился со старшим советником верховного руководителя Ирана.