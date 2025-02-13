Опубликована полная расшифровка переговоров экипажа самолета в Актау

Экипаж пассажирского самолета Embraer 190 азербайджанских авиалиний (AZAL), который потерпел крушение в Казахстане, самостоятельно принял решение лететь в казахстанский город Актау. Об этом заявил Telegram-канал Baza, ссылаясь на расшифровку переговоров экипажа воздушного судна.

«Экипаж борта AZAL, потерпевшего крушение в Актау, самостоятельно принял решение лететь в Баку, а затем — в Актау (отказавшись перед этим садиться в аэропортах Махачкалы и Минвод) после того, как изначально дважды не смог приземлиться в аэропорту Грозного», — пишет канал.

По данным Baza, диспетчеры три раза спрашивали, намерен ли командир Embraer 190 объявить режим чрезвычайной ситуации на борту, но получали ответ, что «борт в порядке».

Кроме того, пишет канал, версия о столкновении с птицами и взрыве газового баллона на борту самолета была озвучена именно командиром лайнера.

Пассажирский самолет компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в Актау утром 25 декабря 2024 года. Лайнер направлялся в Баку из Грозного, незадолго до авиакатастрофы экипаж запрашивал экстренную посадку в Актау. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, выжить удалось 27 пассажирам и двум членам экипажа.

В предварительном докладе министерства транспорта Казахстана говорится, что при попытке посадки в Грозном, где действовал план «Ковер», экипаж ощутил удар, после чего сработала звуковая сигнализация отключения автопилота. В отчете подчеркивается, что на обломках лайнера были обнаружены множество сквозных и несквозных повреждений, в том числе правильной прямоугольной формы. Их появление специалисты связывают с «проникновением внешних объектов».

Ранее в Росавиации прокомментировали отчет Казахстана по крушению азербайджанского самолета.