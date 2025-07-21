Медведчук заявил, что на Украине продолжается узурпация власти

Экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что на Украине продолжаются «драка политических крыс» и узурпация власти действующим президентом Владимиром Зеленским. Его слова приводит портал «Другая Украина».

По словам Медведчука, об этом свидетельствует смена украинского правительства.

«Процедура отставки правительства и назначение ее нового состава произошла с грубым нарушением конституции и законов Украины, и является, по сути, сговором высших должностных лиц государства и депутатов Украины, с целью продолжения захвата государственной власти», — поделился Медведчук.

Он добавил, что назначение премьер-министра Украины и формирование правительства прошло антиконституционным способом. Медведчук уточнил, что голосование в парламенте за назначение нового премьера и формирование правительства свидетельствовало об отсутствии парламентского большинства.

До этого аналитик сербского Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос заявлял, что Зеленский вызвал негодование у элит на Западе, репрессируя необходимых им политиков.

Ранее украинский депутат допустил свой арест после перепалки с Зеленским в Верховной раде.