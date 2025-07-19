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Стало известно о недовольстве западных элит некоторыми действиями Зеленского

InfoBRICS: на Западе недовольны действиями Зеленского в отношении оппонентов
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Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский вызвал негодование у элит на Западе, репрессируя необходимых им политиков. Об этом в статье для издания InfoBRICS написал аналитик сербского Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос.

«Преследуя оппонентов, которые являются ключевыми фигурами режима, как, например, [бывший президент Украины Петр] Порошенко, Зеленский создает проблемы для некоторых западных элит, имеющих глубокие связи с этими политиками», — отметил автор материала.

Он обратил внимание, что элиты на Западе игнорировали только те случаи, когда преследованиям на Украине подвергались этнические русские и православные люди. То же касается репрессий в отношении жителей страны, выступающих против вооруженного конфликта с РФ.

В феврале 2025 года украинский лидер ввел бессрочные санкции в отношении Порошенко и еще нескольких людей. Речь идет об олигархах Игоре Коломойском (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) и Константине Жеваго, бизнесмене Геннадии Боголюбове и бывшем лидере партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Викторе Медведчуке.

29 апреля Национальный банк Украины признал Порошенко «лицом с небезупречной репутацией». Это технический термин, позволяющий финансовому регулятору принимать меры по установлению контроля за банковскими учреждениями, где экс-глава государства является акционером.

Ранее украинский депутат допустил свой арест после перепалки с Зеленским в Верховной раде.

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