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Центр Киева перекроют 21 июля

Центр Киева перекроют 21 июля из-за визита иностранных делегаций
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Depositphotos

Центр Киева будет перекрыт в понедельник, 21 июля, из-за визита иностранных делегаций. Об этом сообщается на странице Управления государственной охраны республики в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В ведомстве подчеркнули, что временные ограничения движения будут введены в связи с мерами безопасности.

14 июля спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кита Келлога прибыл на Украину с рабочим визитом. Предполагается, что американский чиновник проведет в Киеве всю неделю.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что на встрече с Келлогом они «обсудили путь к миру и то, что мы можем сделать вместе, чтобы его приблизить». В частности, стороны поговорили об усилении противовоздушной обороны Украины, производстве оружия, закупках оборонительного вооружения вместе с Европой и антироссийских санкциях. Зеленский поблагодарил американские власти за поддержку и «положительные решения».

Ранее сообщалось, что Трамп решил значительно повысить цену продолжения конфликта на Украине.

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