В МИД РФ сообщили о готовности российской делегации прибыть в Стамбул на переговоры

Российская делегация готова прибыть в Стамбул для проведения третьего раунда переговоров с Украиной. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.
«Российская делегация готова прибыть в Стамбул для проведения третьего раунда. Рассчитываем, что Киев так же будет действовать в духе достигнутых договоренностей и продолжит переговорный процесс», — уточнила она.
Кроме того, Захарова отметила, что ей неизвестно о сигналах и реакции из Киева о готовности к третьему раунду.
До этого заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил, что формат переговоров в Стамбуле фактически себя изжил. По его словам, за исключением гуманитарных вопросов, полноценные переговоры не проводились, а российская делегация прибыла с целью «продиктовать ультиматум», отвергнув предложенные Киевом условия прекращения огня.
Ранее в Кремле ответили на заявление Рютте о несерьезности делегации РФ в Стамбуле.