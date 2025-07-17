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В МИД РФ сообщили о готовности российской делегации прибыть в Стамбул на переговоры

Захарова: делегация РФ готова прибыть в Стамбул на переговоры с Украиной
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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Российская делегация готова прибыть в Стамбул для проведения третьего раунда переговоров с Украиной. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Российская делегация готова прибыть в Стамбул для проведения третьего раунда. Рассчитываем, что Киев так же будет действовать в духе достигнутых договоренностей и продолжит переговорный процесс», — уточнила она.

Кроме того, Захарова отметила, что ей неизвестно о сигналах и реакции из Киева о готовности к третьему раунду.

До этого заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил, что формат переговоров в Стамбуле фактически себя изжил. По его словам, за исключением гуманитарных вопросов, полноценные переговоры не проводились, а российская делегация прибыла с целью «продиктовать ультиматум», отвергнув предложенные Киевом условия прекращения огня.

Ранее в Кремле ответили на заявление Рютте о несерьезности делегации РФ в Стамбуле.

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