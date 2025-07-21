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В Британии заявили, что ситуация для Зеленского стала только хуже

FT: Зеленский столкнулся с давлением на фронте и внутри страны
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Jaimi Joy/Reuters

Неудачи ВСУ на фронте ухудшают положение дел для украинского лидера Владимира Зеленского, он сталкивается с серьезным давлением «на поле боя и не внутреннем фронте». Об этом пишет британская газета Financial Times.

«Зеленский сталкивается с серьезным давлением и на поле боя, и на внутреннем фронте», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что Зеленский провел перестановки в кабмине Украины, потому что ему нужно «укрепить устойчивость» страны на фоне наступления ВС России.

До этого FT также писала, что президент США Дональд Трамп может снова поменять свою позицию по Украине, что вызывает опасения в странах Европы.

Ранее Карлсон заявил, что США навредили себе, недооценив способности российской экономики.

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