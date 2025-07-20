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Журналист Карлсон оценил экономику России

Карлсон: США навредили себе, недооценив способности российской экономики
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Гавриил Григоров/РИА Новости

США, вводя санкции, недооценили способность российской экономики к адаптации и сделали хуже только себе. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон в интервью Bild.

По его словам, у Вашингтона остается все меньше рычагов давления на Россию, потому что ее экономика не такая, какой ее представляли. США недооценили и не поняли по-настоящему природу российской экономики.

Карлсон добавил, что Вашингтон ввел против Москвы санкции, отключил российские банки от SWIFT, но, «в конечном итоге, навредил себе больше, чем России».

До этого лидер Республиканской партии в верхней палате американского конгресса Джон Тьюн заявил, что законопроект сенаторов Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя о новых санкциях против России остается в повестке.

В середине июля президент США Дональд Трамп объявил о новой схеме поставок американских вооружений на Украину через союзников США по НАТО. Кроме того, глава государства выдвинул ультиматум: Вашингтон введет против Москвы и ее партнеров вторичные пошлины в размере 100%, если боевые действия на Украине не прекратятся в течение 50 дней. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США раскрыли причину ожесточения Трампа против России.

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