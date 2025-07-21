Претензии империализма США на роль «хозяина мира» потерпели фиаско, многополярный мир стал «объективной реальностью». Об этом говорится в итоговой декларации турецкого Центра национальной стратегии (USMER) по итогам международной конференции «Восточное Средиземноморье-Черное море'25» (EMBC) в Стамбуле, передает РИА Новости.

Принявшие в мероприятии страны подчеркнули, что разделяют и приветствуют все усилия по объединению государств мира против «разваливающейся западной системы» в региональные союзы, таких как БРИКС, Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), Африканский и Латиноамериканский союзы, АСЕАН, Союз исламских стран и других организаций, а также усилия по освобождению ООН «от диктата Запада».

Президент Российской Федерации Владимир Путин неоднократно заявлял, что его страна выступает за то, чтобы в мире сложился многополярный порядок, где все государства могли бы договариваться между собой и находить решения различных проблем.

Ранее в РФ заявили, что Запад демонизирует Россию.