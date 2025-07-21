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Источник заявил, что у Турции нет данных о сроках новых переговоров России и США

РИА Новости: Турция не знает даты новых переговоров России и США
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Кирилл Зыков/РИА Новости

Турция пока не располагает данными о дате новых переговоров между делегациями России и США. Об этом сообщил РИА Новости источник в турецких дипломатических кругах.

По его словам, Анкара не получала официальной информации о сроках возможной встречи.

Источник обратил внимание, что Турция, как и ранее, готова предоставить площадку для переговоров, если стороны примут соответствующее решение. Однако выбор места и времени остается за Москвой и Вашингтоном.

До этого замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва рассчитывает провести новый раунд консультаций по двусторонним вопросам, в том числе «раздражителям», до конца лета, чтобы не затягивать паузу в диалоге.

Предыдущая встреча между российской и американской делегациями прошла в апреле в Стамбуле. Тогда стороны договорились об облегчении условий работы дипломатических миссий и обменялись нотами, касающимися финансового обслуживания и взносов в международные организации.

Ранее в МИД рассказали, что могло бы поспособствовать восстановлению сотрудничества РФ и США.

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