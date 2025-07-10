Рябков оценил торможение в переговорах России и США

Рябков: торможения в диалоге РФ и США нет, есть техническая пауза

Торможения в переговорном процессе между Россией и США нет, есть техническая пауза. Об этом в ходе пресс-конференции заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Я думаю, мы вскоре определимся по срокам третьего раунда консультаций, где эти чисто двусторонние вопросы, они же раздражители, как их принято называть уже определенное время, будут рассмотрены», — заявил он.

В ходе этого же выступления Рябков заявил, что российская сторона в контексте угроз США в адрес БРИКС призывает к компромиссам и не рекомендует говорить с участниками объединения на языке манипуляций. По его словам, диалог между странами должен происходить нормально и спокойно.

Помимо этого, по мнению замглавы МИД РФ, стороны должны находить компромиссы и совместные решения.

До этого президент США Дональд Трамп обвинил БРИКС в том, что оно пытается подорвать статус американского доллара как «мирового стандарта». Он добавил, что Соединенные Штаты не намерены терять этот статус «ни при каких обстоятельствах».

Ранее в МИД рассказали, что могло бы поспособствовать восстановлению сотрудничества РФ и США.