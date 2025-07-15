СМИ: Трамп нашел единственный способ склонить Россию к миру

Единственным способом урегулировать кризис на Украине стало повышение «цены продолжения конфликта». К такому выводу, как утверждает газета The Washington Post, пришел президент США Дональд Трамп.

«В конце концов он (Трамп. – «Газета.Ru») осознал, что единственный способ заставить российского лидера заключить мир — это значительно увеличить цену продолжения конфликта», — говорится в сообщении издания.

Решением «увеличить цену», пишет WP, Трамп «открыл новую главу в украинской истории, которая несет как надежду, так и опасность».

Трамп пообещал ввести пошлины до 100% на импорт из стран, торгующих с Россией, если в ближайшие 50 дней не будет прогресса по Украине. В Европе эти шаги сочли недостаточными и выразили разочарование тем, что Вашингтон не использовал весь доступный санкционный потенциал.

Одновременно он анонсировал передачу Украине для размещения в Европе 17 систем ПВО Patriot, финансируемых европейскими союзниками.

Несмотря на громкое заявление, реакция европейских столиц и атмосфера в Вашингтоне ярко отражают разочарование — «объявление оказалось скромнее, чем ожидали», пишет немецкий журнал Spiegel.

Ранее Келлог встретился с Зеленским в Киеве.