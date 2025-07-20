Профессор Дизен: конфликт на Украине начался из-за скандала с выборами в США

Политический скандал в США, связанный с вмешательствами в выборы президента в 2016 году, поспособствовал началу российско-украинского конфликта. Об этом в соцсети X заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

По его мнению, «Рашенгейт» также расколол американскую политику, демонизировал Россию.

Дизен призвал привлечь всех ответственных в разжигании конфликта.

До этого директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что на следующей неделе американские власти обнародуют больше информации о сговоре администрации экс-президента Барака Обамы по теме вмешательства России в выборы 2016 года.

На днях Габбард заявила, что обвинения о якобы вмешательстве России в американские выборы 2016 года были сфабрикованы администрацией Обамы.

По ее словам, за несколько месяцев до голосования разведка выразила уверенность, что Москва не планирует и не имеет возможности повлиять на ход выборов. Но из-за того, что победу одержал Трамп, команда Обамы потребовала создать новый доклад с противоречащими прежним оценкам данными. В результате ключевой вывод о том, что РФ никак не вмешивалась в выборы в США, был изъят и засекречен.

Ранее в Госдуме назвали действия Обамы «подлой выходкой» и потребовали извинений.