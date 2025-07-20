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Разведка США анонсировала обнародование данных о сговоре администрации Обамы

Габбард: США раскроют больше данных о сговоре на выборах 2016 года
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The White House/Daniel Torok/Reuters

На следующей неделе американские власти обнародуют больше информации о сговоре администрации экс-президента Барака Обамы по теме вмешательства России в выборы 2016 года. Об этом сообщила директор национальной разведки США Тулси Габбард, пишет РИА Новости.

«У нас есть доказательства, позволяющие двигаться дальше и добиваться справедливости, привлечь виновных к ответственности и предъявить им обвинения», — сказала она.

На днях Габбард заявила, что обвинения о якобы вмешательстве России в американские выборы 2016 года были сфабрикованы администрацией Обамы.

По ее словам, за несколько месяцев до голосования разведка выразила уверенность, что Москва не планирует и не имеет возможности повлиять на ход выборов. Но из-за того, что победу одержал Трамп, команда Обамы потребовала создать новый доклад с противоречащими прежним оценкам данными. В результате ключевой вывод о том, что РФ никак не вмешивалась в выборы в США, был изъят и засекречен.

Президент США Дональд Трамп обвинил Обаму в мошенничестве и попытке подорвать результаты выборов 2016 года. Действующий американский лидер похвалил журналиста телеканала Fox News Харрисона Филдса, который в эфире выступил с разоблачением действий Обамы по фальсификации выборов, и отметил работу Габбард, пожелав ей «продолжать в том же духе».

Ранее в Госдуме назвали действия Обамы «подлой выходкой» и потребовали извинений.

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