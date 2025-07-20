Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет осудил попытки бывшего президента США Барака Обамы представить Россию врагом и призвал его публично извиниться перед россиянами. Об этом пишет РИА Новости.

Шеремет заявил, что обвинения в адрес России, связанные с выборами в США 2016 года, были сфабрикованы администрацией Обамы.

По его словам, после ухода Обамы из Овального кабинета стали известны многочисленные скрываемые факты, и если у экс-президента осталась хоть капля чести, он должен извиниться за «подлую выходку» — создание враждебного образа России путем обмана.

Депутат также отметил, что Обама долгое время нарушал Конституцию США, и по его мнению, войдет в историю как самый лживый президент, предавший принципы демократии и неуважительно относившийся к своей стране и народу.

На днях директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила на своей странице в соцсети X, что обвинения о якобы вмешательстве России в американские выборы 2016 года были сфабрикованы администрацией бывшего президента Соединенных Штатов Барака Обамы.

Ранее сообщалось, что в США рассекретят документы администрации Байдена о внутреннем экстремизме.