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В Госдуме высказались о датах блокировки WhatsApp и поводах для нее

Боярский: называть даты блокировки WhatsApp и поводы для нее преждевременно
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Пока преждевременно называть даты блокировки мессенджера WhatsApp и поводы для нее. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский в своем Telegram-канале.

«Называть точные какие-то даты и поводы для блокировок я считаю преждевременно», — сказал Боярский на видео.

По его словам, все иностранные платформы не в полной мере выполняют российское законодательство в части локализации данных и противодействия мошенничеству.

До этого замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин сообщал, что мессенджер WhatsApp может попасть в список программного обеспечения из недружественных стран. Он отметил, что претендентом на пользовательскую долю WhatsApp в России станет национальный мессенджер MAX.

В Госдуме призвали WhatsApp готовиться к уходу с российского рынка, поскольку он не локализовал данные пользователей и не открыл свое представительство. Депутат Антон Немкин назвал мессенджер «брешью в национальной безопасности». В Кремле подчеркнули, что WhatsApp — «сервис номер один» по популярности в РФ, но он должен соблюдать законы России. Что говорят о возможной блокировке мессенджера, какую замену ему подготовили и сколько россиян пользуются WhatsApp — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам объяснили, что нужно сделать перед возможной блокировкой WhatsApp.

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