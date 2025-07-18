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В Госдуме призвали WhatsApp готовиться к уходу из России

Горелкин: WhatsApp может попасть в список ПО из недружественных стран
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Мессенджер WhatsApp может попасть в список ПО из недружественных стран. Об этом в своем Telegram-канале написал первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

«Мессенджер, принадлежащий экстремистской организации Meta, с очень большой долей вероятности попадет в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям, который правительство РФ разрабатывает по поручению президента», — написал он.

Горелкин считает, что претендентом на пользовательскую долю WhatsApp в России станет национальный мессенджер MAX.

В конце июня глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявил, что после запуска национального мессенджера MAX к Telegram могут применить строгие санкции.

По его словам, раньше WhatsApp и Telegram были безальтернативными площадками, поэтому ограничения в их работе могли доставить неудобства огромному количеству людей. Тем не менее Боярский пригласил иностранных партнеров к сотрудничеству, отметив, что не следует немедленно запрещать какой-либо из мессенджеров.

MAX позиционируется как российская цифровая платформа, объединяющая мессенджер и доступ к различным сервисам, в том числе государственным. Проект разработан компанией VK при участии структур «Ростеха» и поддержке Минцифры. Бета-тестирование сервиса приложения началось в марте 2025 года.

Ранее в Кремле рассказали о работе в новом российском мессенджере.

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