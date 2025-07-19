Россиянам объяснили, что нужно сделать перед возможной блокировкой WhatsApp

Возможное внесение WhatsApp в список ПО из недружественных стран — серьезный повод заранее позаботиться о сохранности ваших данных: истории переписки, медиафайлов и контактов. Об этом «Газете.Ru» рассказал заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев.

«Самое критичное действие — активация и проверка облачного резервного копирования. Для Android откройте настройки WhatsApp, перейдите в «Чаты» → «Резервная копия чатов», выберите ежедневную частоту и убедитесь, что привязан ваш аккаунт Google Drive с достаточным местом. Пользователям iOS нужно в настройках мессенджера в разделе «Чаты» → «Резервная копия чатов» активировать копирование в iCloud и немедленно создать резервную копию («Создать сейчас»), также проверив доступное место в iCloud. Включите сквозное шифрование резервных копий на iOS и обязательно запомните пароль — без него восстановление будет невозможно», — посоветовал он.

Не полагайтесь только на облако. Дополните резервирование ручным экспортом критически важных индивидуальных и групповых чатов. Для этого откройте нужный диалог, через меню (три точки) выберите «Еще» → «Экспорт чата», укажите, включать ли медиафайлы, и сохраните полученный ZIP-архив. Отправьте его себе на email, сохраните на компьютер, внешний жесткий диск или в альтернативное облако (Яндекс.Диск, Mail.ru Cloud). Помните: экспортировать можно только по одному чату за раз, это не замена полному бэкапу, но способ сохранить ключевые переписки.

«Отдельно сохраните медиафайлы. Важные фото, видео и документы из чатов сохраняйте вручную в галерею или файлы устройства. На Android все медиа WhatsApp хранятся в папке WhatsApp/Media во внутренней памяти или на SD-карте — скопируйте всю эту папку на компьютер или внешний накопитель. Пользователям iOS для доступа к файлам приложения могут потребоваться iTunes/Finder или доверенные сторонние инструменты. Обязательно экспортируйте список контактов: поск ольку контакты WhatsApp синхронизированы с телефонной книгой, экспортируйте их в стандартный файл .vcf через системные настройки вашего смартфона (Android: приложение «Контакты» → Управление контактами → Импорт/экспорт; iOS: Настройки → Основные → Сброс → Экспорт контактов) и сохраните этот файл отдельно», — сказал эксперт.

Рассмотрите миграцию в Telegram как частичное решение: в его настройках есть функция импорта истории чатов из WhatsApp. Однако критично важно понимать ограничения: импортируется только текст (без голосовых сообщений, истории звонков и статусов), медиафайлы переносятся выборочно (часто только «превью»). Это не полноценная замена резервному копированию. Другие мессенджеры импорт из WhatsApp не поддерживают, резюмировал Силаев.

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