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Трамп обвинил Обаму в попытке подорвать результаты выборов 2016 года

Трамп поддержал призыв о привлечении Обамы к суду за мошенничество
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Reuters

Президент США Дональд Трамп обвинил бывшего главу государства Барака Обаму в мошенничестве и попытке подорвать результаты выборов 2016 года. Пост с соответствующим содержанием он опубликовал в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.

Действующий американский лидер похвалил журналиста телеканала Fox News Харрисона Филдса, который в эфире выступил с разоблачением действий Барака Обамы по фальсификации выборов.

«Экспертная группа была великолепна с предложением о судебном преследовании Обамы и «головорезов», которые только что были однозначно разоблачены в мошенничестве на выборах самого высокого уровня», — написал политик.

Также он отметил работу Национальной разведки и ее главы Тулси Габбард. Трамп пожелал государственному деятелю «продолжать в том же духе».

18 июля Габбард опубликовала на своей странице в социальной сети X пост, в котором говорится, что обвинения о вмешательстве РФ в американские выборы в 2016 году были сфабрикованы администрацией Обамы.

По ее словам, за несколько месяцев до голосования разведка выразила уверенность, что Москва не планирует и не имеет возможности повлиять на ход выборов. Но из-за того, что победу одержал Трамп, команда Обамы потребовала создать новый доклад с противоречащими прежним оценкам данными. В результате ключевой вывод о том, что РФ никак не вмешивалась в выборы в США, был изъят и засекречен.

Ранее Трамп заявил о начале расследования из-за «украденных» Байденом выборов.

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