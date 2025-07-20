На Украине предрекли осложнение ситуации для ВСУ

Ситуация на фронте для Вооруженных сил Украины (ВСУ) может ухудшиться в ближайшее время. Об этом заявил экс-замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко, пишет Telegram-канал «Политика страны».

По его словам, осложнение ситуации для украинской армии связано с тем, что Россия, предположительно, накапливает резервы для наступления. Сославшись на данные иностранных разведок, Романенко сообщил о 160 тысячах российских военных, которые уже собраны для атаки.

«Может начаться на конец июля и далее — в летне-осенний период ведения кампании 2025 года — новый этап, тяжелый, если это подтвердится по ресурсам [российских войск]», — сказал он.

До этого американский телеканал CNN сообщал, что Вооруженные силы РФ могут начать масштабное наступление на Украине в ближайшие дни и недели, задействовав 160 тысяч военных. Как следует из материала, заявленные в ультиматуме президента США Дональда Трампа 50 дней дают России возможность воспользоваться достижениями последних недель, которые все больше ставят под угрозу «ключевые украинские опорные пункты», в том числе в Донецкой народной республике.

Ранее в США сообщили об угрозе полного окружения группировки ВСУ в ДНР.