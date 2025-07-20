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Слуцкий высказался о бездарной политике фон дер Ляйен

Слуцкий: Фон дер Ляйен ищет внешних врагов для оправдания бездарной политики
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Павел Бедняков/РИА Новости

Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале заявил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ищет внешних врагов только для того, чтобы оправдать свою бездарную политику.

«RT, оказывается, виноват в том, что ей намеревались выразить вотум недоверия. Der Spiegel утверждает, что российские СМИ распространяли вредоносные для нее нарративы», — заявил он.

По словам Слуцкого, голосование по объявлению недоверия к фон дер Ляйен показало реальное отношение к линии, которую «проводит прогнившая евробюрократия». Он добавил, что у главы Еврокомиссии нет стыда, поэтому они пытаются «чужими руками» вести схватку с Россией «до последнего украинца».

До этого румынский евродепутат Диана Шошоакэ заявила, что процедура голосования по вотуму недоверия в отношении председателя Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен может повториться предстоящей зимой.

14 мая Европейский суд юстиции признал фон дер Ляйен ответственной в сокрытии данных о контрактах на закупку вакцин против коронавирусной инфекции в 2021–2023 годах.

Ранее фон дер Ляйен рассказала, кто виновен в голосовании против нее.

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