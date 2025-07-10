Европарламент отклонил вотум недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Европарламент отклонил вотум недоверия председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Об этом свидетельствуют итоги голосования, передает РИА Новости.

При этом голосование по вотуму недоверия фон дер Ляйен прошло в четверг в 12:00 по местному времени (13:00 мск).

14 мая Европейский суд юстиции признал главу ЕК ответственной за сокрытие данных о контрактах на закупку вакцин против коронавирусной инфекции в 2021-2023 годах.

Также суд обязал политика раскрыть свою SMS-переписку с директором фармацевтической компании Pfizer Альбертом Бурла по поводу крупнейшей сделки по закупке вакцин от COVID-19.

В 2023 году газета The New York Times попросила ЕК предоставить журналистам переписку фон дер Ляйен и Бурлы во время пандемии COVID-19, в результате которой ЕС заключил с Pfizer многомиллиардную сделку по закупке вакцины от коронавируса. Журналисты хотели опубликовать эти материалы, но Еврокомиссия отказала им в доступе, заявив об отсутствии запрашиваемых документов. По утверждению ЕК, сообщения не были заархивированы и, следовательно, их невозможно найти.

Ранее в Брюсселе прошел митинг с требованием отставки фон дер Ляйен.