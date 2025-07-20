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В Кремле предрекли Германии проблемы из-за оружия для Украины

Песков: Германия не сможет в одиночку оплачивать оружие для Украины
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MGIMO360 TV/YouTube

Как только власти Германии поймут, что им в одиночку придется оплачивать поставки вооружений для Украины, там тоже начнутся проблемы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Да, Германия — это крупнейшая экономика мира. Германия — это локомотив экономический Европы. Но этот локомотив не способен понести такое время финансовое в одиночку. Сломаются», — заявил он.

Во время этой же беседы представитель Кремля сообщил, что Россия считает опасной тенденцией настроения в Европе из-за поставок вооружений Украине. Он добавил, что они будут учитываться в дальнейших планах.

16 июля министр обороны Германии Борис Писториус призвал европейские страны «открыть свои кошельки» и оперативно собрать средства на покупку американского оружия для Украины. Он указал на то, что Вашингтон имеет производственные мощности и готов поставлять оружие, которого нет у Европы. Писториус подчеркнул, что финансовое бремя должна нести не только Германия.

Ранее в НАТО раскрыли детали о подготовке поставок ЗРК Patriot, обещанных Трампом Украине.

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