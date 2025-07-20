Ультиматум Трампа России окрестили «подарком» Путину

Ультиматум президента США Дональда Трампа в адрес России о необходимости урегулировать конфликт на Украине за 50 дней под угрозой введения санкций стал подарком для российского лидера Владимира Путина. Такую оценку дает The Spectator.

«По иронии судьбы угроза Трампа уже преподнесла Путину неожиданный подарок: она фактически свела на нет усилия конгресса по введению более серьезных санкций», — говорится в тексте.

Авторы отмечают, что конгресс США приостановил процесс рассмотрения законопроекта Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя об ужесточении рестрикций против Москвы.

14 июля Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте объявил о введении «вторичных пошлин до 100% на страны, покупающие российскую нефть, если в течение 50 дней не будет прогресса в урегулировании конфликта на Украине». Одновременно он анонсировал передачу Украине для размещения в Европе 17 систем противовоздушной обороны Patriot, финансируемых европейскими союзниками.

В Европе эти шаги сочли недостаточными и выразили разочарование тем, что Вашингтон не использовал весь доступный санкционный потенциал. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Грэм захотел спасти свой законопроект о санкциях после заявлений Трампа.