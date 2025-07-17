Грэм захотел спасти свой законопроект о санкциях после заявлений Трампа

Ультиматум президента Дональда Трампа в адрес России о необходимости урегулирования конфликта на Украине под угрозой введения пошлин может остановить продвижение законопроекта Линдси Грэма о санкциях, в связи с чем он намерен обсудить этот вопрос с главой государства. Об этом сам Грэм заявил в комментарии порталу Semafor.

Сенатор подчеркнул, что хочет обсудить законопроект с Трампом, поскольку решение о голосовании по документу должно быть принято в ближайшие дни.

«Аргументом в пользу законопроекта является то, что он получит подавляющее количество двухпартийных голосов. Он будет иметь гибкость в политическом плане. И юридически будет сильнее», — заявил Грэм.

14 июля Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте объявил о введении «вторичных пошлин до 100% на страны, покупающие российскую нефть, если в течение 50 дней не будет прогресса в урегулировании конфликта в Украине». Одновременно он анонсировал передачу Украине для размещения в Европе 17 систем противовоздушной обороны Patriot, финансируемых европейскими союзниками.

В Европе эти шаги сочли недостаточными и выразили разочарование тем, что Вашингтон не использовал весь доступный санкционный потенциал. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдепе заявили о разочаровании Трампом ситуацией вокруг Украины.