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В Кремле высказались об отношении США к урегулированию на Украине

Песков: в США все больше осознают сложность урегулирования на Украине
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AP, Александр Казаков/РИА Новости

Последние заявления президента США Дональда Трампа говорят о его желании как можно скорее урегулировать конфликт на Украине, при этом в Вашингтоне явно все больше понимают сложность данного процесса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, запись интервью которого в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.

Как сказал представитель Кремля, все уже привыкли к «достаточно жесткой и прямолинейной риторике» американского лидера. Но хозяин Белого дома подтверждает свои намерения и дальше предпринимать шаги для мирного урегулирования на Украине, подчеркнул он.

В то же время Песков отметил, что урегулирование конфликта между Москвой и Киевом требует времени и усилий.

«Скорее всего, в Вашингтоне все больше и больше это понимают», — добавил пресс-секретарь.

Кроме того, он назвал необходимой очную встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Песков выразил уверенность, что такая беседа «со временем обязательно случится» и во время нее лидеры двух стран зафиксируют «крупные договоренности».

Ранее Трамп выдвинул РФ ультиматум по урегулированию на Украине.

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