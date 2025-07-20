Кремль назвал встречу Путина и Трампа необходимой

Песков: встреча Путина и Трампа необходима, она со временем случится

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа необходима. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Она возможна, со временем она обязательно случится. Она необходима», — сказал он.

По словам представителя Кремля, встреча лидеров двух государств «со временем случится».

Песков отметил, что Путин и Трамп во время личной встречи могут зафиксировать «крупные договоренности», которые станут результатом огромной работы, однако это время пока не настало.

Накануне Песков заявил, что Кремль не располагает данными о возможности встречи президентов России и США, а также председателя КНР Си Цзиньпина на полях празднования в Китае 80-летия победы над милитаристской Японией.

18 июля газета The Times сообщила, что Трамп, Путин и Си Цзиньпин могут провести встречу в Китае в начале сентября. Согласно материалу издания, главу Белого дома могут пригласить на встречу с председателем КНР и президентом России в рамках саммита в сентябре после заключения ряда торговых соглашений между Вашингтоном и Пекином. The Times отмечает, что именно они снизили градус враждебности Трампа к Китаю.

Ранее СМИ объяснили, почему Путин не воспринимает угрозы Трампа всерьез.