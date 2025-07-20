Румыния за все время конфликта потратила на помощь Украине более $1 млрд (более 78,3 млрд рублей). Об этом в ходе интервью РИА Новости заявил посол Москвы в Бухаресте Владимир Липаев.

«О суммах, выделяемых в «помощь» Киеву, здесь стараются не говорить. Но с учетом переданной системы Patriot они намного превышают $1 млрд и продолжают расти», — отметил дипломат.

Также он обратил внимание, что Румыния принимает активное участие в ремонте поврежденной военной техники и обучении украинских солдат. В том числе речь идет о подготовке пилотов для истребителей F-16.

Как сказал Липаев, действия Бухареста ведут к затягиванию вооруженного конфликта между Москвой и Киевом.

Кроме того, посол рассказал, что в настоящее время западные государства изучают возможность использования территории Румынии для вмешательства в конфликт на Украине. По его словам, сейчас полным ходом идет милитаризация республики.

29 июня генеральный инспектор пограничной полиции Румынии сообщил, что с февраля 2022 года в страну въехали более 12 млн украинских беженцев.

Ранее в Румынии заявили о готовности и дальше поддерживать Украину.