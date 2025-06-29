Стало известно, сколько украинских беженцев въехали в Румынию с 2022 года

Более 12 млн украинских беженцев въехали в Румынию с февраля 2022 года

Генеральный инспекторат пограничной полиции Румынии сообщил, что число украинских беженцев, въехавших на территорию Румынии после 10 февраля 2022 года, превысило 12 млн. Заявление приводит ТАСС.

Отмечается, что 10 февраля 2022 года по 28 июня 2025 года в страну прибыли 12 084 776 граждан Украины.

На начало этого года в Румынии находились 179 700 украинских беженцев, главным образом, женщины и дети.

27 июня сообщалось, что украинский пограничник сбежал в Словакию, узнав, что его могут вскоре отправить на фронт. Речь идет о кинологе, служившем в отделе досмотра транспорта на КПП «Ужгород». После того, как мужчина покинул страну и оказался в Словакии, он попросил политического убежища из-за боязни быть отправленным на фронт. Информации о том, получил ли он статус беженца, издание не приводит.

Ранее украинец в фургоне для хлеба хотел сбежать от мобилизации в другую страну.