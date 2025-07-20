Посол назвал Румынию плацдармом для вмешательства в украинский конфликт

Западные государства изучают возможность использования территории Румынии для вмешательства в конфликт на Украине. Об этом РИА Новости заявил посол России в Бухаресте Владимир Липаев.

По его мнению, западные государства активно вмешиваются в конфликт на Украине, пытаясь «изменить его ход за счет повышения градуса эскалации».

«Использование территории ближайших к России государств-членов альянса, включая Румынию, рассматривается как один из инструментов вмешательства. Милитаризация Румынии идет полным ходом», — сказал посол.

Накануне американская газета The Wall Street Journal написала, что оборонный сектор стран Запада с трудом справляется с запросами Украины по военной помощи.

До этого представитель министерства обороны Германии Митко Мюллер сообщил, что процесс согласования поставок Patriot на Украину в рамках сделки США с НАТО пока продолжается. По его мнению, на решение данного вопроса могут потребоваться месяцы, так как ЗРК «нельзя просто взять с полки».

Ранее Зеленский обсудил с министром обороны Украины удары вглубь РФ.