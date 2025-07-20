В Кремле раскрыли детали последнего разговора Путина и Трампа

Песков: последний разговор Путина и Трампа был прагматичным, они стояли на своем

Разговор президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшийся 3 июля, был прагматичным и деловым, лидеры настаивали на своих позициях. Об этом в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Это был прагматичный, деловой разговор людей, которые жёстко стоят на своих позициях, но которые готовы слушать друг друга», — подчеркнул Песков.

О деталях разговора ранее сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, тема конфликта в Украине действительно обсуждалась, и Трамп акцентировал внимание на необходимости как можно скорее остановить военные действия. Путин, в свою очередь, подтвердил, что Москва продолжает считать переговорный путь допустимым вариантом урегулирования.

При этом в Кремле заявляли, что цели российской специальной военной операции по-прежнему актуальны и будут достигаться «в идеале политико-дипломатическими средствами», однако если это окажется невозможным, боевые действия продолжатся. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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