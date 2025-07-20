В Румынии российских дипломатов обвинили в связи с мифической «группировкой Влада Цепеша»

Румынские власти обвинили российских дипломатов в поддержке мифической «группировки Влада Цепеша», которая планировала захват власти в стране. Об этом заявил РИА Новости посол России в Румынии Владимир Липаев.

Он отметил, что этой весной Румыния под предлогом «вмешательства в румынские выборы» объявила российских военных дипломатов персонами нон грата. Однако этим местные власти, по словам посла, решили не ограничиваться и обвинили дипломатов в поддержке захвата власти.

«Обвинением вмешательства решили не ограничиться и приписали им для убедительности поддержку некоей группировки имени «Влада Цепеша», — сказал Липаев.

Он подчеркнул, что выдвинутые против российских дипломатов обвинения «абсолютно абсурдны». Посол напомнил, что во главе «группировки Влада Цепеша» якобы стоял 102-летний ветеран Второй мировой войны.

В апреле МИД России объявил персонами нон грата двух румынских дипломатов — атташе по вопросам обороны при румынской дипмиссии в Москве и его заместителя. В ведомстве отметили, что эта мера является ответом на решение Румынии объявить персоной нон грата военного атташе при посольстве России в Бухаресте и его помощника.

Бухарест неоднократно обвинял Москву во вмешательстве во внутренние дела страны, в частности, в президентские выборы, однако Россия не раз отвергала подобные голословные обвинения.

В мае посол РФ в Румынии Владимир Липаев сообщил, что иностранное вмешательство в выборы президента Румынии было, но не со стороны России. По его словам, имел место факт вмешательства на уровне президента Франции Эммануэля Макрона.

Ранее сообщалось, что жители Румынии начали резать свои паспорта после выборов.